فيديو: روسيا تختبر بنجاح صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي

قالت وزارة الدفاع الروسية إن بارجة الأميرال غورشكوف الروسية، أطلقت بنجاح صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي على هدف في البحر الأبيض شمال البلاد.

وأطلق طاقم بارجة الأسطول الشمالي الروسي كجزء من الدورة النهائية، لتجارب أسلحة الصواريخ فرط الصوتية، وتم استهداف هدف بحري في مياه البحر الأبيض وفق بيان لوزارة الدفاع، حيث أبلغ وزير الدفاع سيرغي شويغو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنجاح التجربة.

و"تسيركون" صاروخ كروز من الأسلحة فرط الصوتية، تزيد سرعته خمسة أضعاف سرعة الصوت في الغلاف الجوي العلوي، أي بحساب 6200 كيلومتر في الساعة.