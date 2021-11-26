رئيس البلاد: أوكرانيا "مستعدة كليا" لتصعيد محتمل مع موسكو

أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أن بلاده "مستعدة كليًا" لتصعيد عسكري محتمل مع موسكو المتهمة بنشر قوات جديدة بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي "هناك اليوم تهويل من أن الحرب ستبدأ غدًا" متابعًا "نحن مستعدّون كليًا لكلّ تصعيد".

وأبدت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي قلقًا في الأسابيع الأخيرة إزاء تحركات قوات الجيش الروسي حول اوكرانيا خشية اجتياح محتمل فيما موسكو تنفي ان يكون لديها أي توجّه نحو منحى كهذا.

وأضاف "علينا الاعتماد على أنفسنا، على جيشنا، إنه قوي"، مدينًا "أعمال ترهيب" توحي بأن الحرب وشيكة.

وأعلن رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف الأحد في مقابلة مع الصحيفة الأميركية "ميليتري تايمز"، إن روسيا حشدت نحو 92 ألف جندي عند الحدود الأوكرانية، متوقعة هجومًا في أواخر كانون الثاني/يناير أو مطلع شباط/فبراير.

وقد يتخلّل الهجوم المتوقّع، وفق بودانوف، ضربات جوية وقصف مدفعي، تليها هجمات جوية وبرمائية، لا سيّما على ماريوبول، بالإضافة إلى توغّل أصغر في الشمال عبر بيلاروس المجاورة.

وتحارب كييف مقاتلين انفصاليين في منطقتين محاذيتين لروسيا شرق البلاد منذ 2014 بعدما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم.

وتتهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا بإرسال قوات وأسلحة عبر الحدود دعما للانفصاليين، وهو أمر تنفيه موسكو.

في المقابل، يتّهم الكرملين كييف والغرب وحلف شمال الأطلسي بتعزيز التوترات من خلال القيام بمناورات قرب الحدود مع روسيا.