أوكرانيا والاتحاد الأوروبي يعتزمان غرس 3 مليارات شجرة لمكافحة تغير المناخ

تعهدت أوكرانيا والاتحاد الأوروبي بزراعة ثلاثة مليارات شجرة لمكافحة تغير المناخ ، لكن هل هذا كافٍ؟

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن خطة طموحة تقضي بزراعة مليار شجرة في مختلف أرجاء البلاد خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويأتي هذا الإعلان بعد أيامٍ من انتهاء المحادثات في قمة المناخ التي استضافتها مدينة غلاسكو البريطانية.

وتعقد كييف الآمال بأن تقوم دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بزراعة نحو 3 مليارات شجرة خلال العقد المقبل لإستعادة رئة رئيسة لكوكب الأرض تتضخّ الأوكسجين وتمتص ثاني أوكسيد الكربون المسؤول الأساس عن الاحتباس الحراري.

أوكرانيا البالغة مساحتها 600 ألف كيلومتر مربع، وضعت من أجل تنفيذ خطتها الطموحة برنامجاً لبناء أكثر من عشرة مراكز حديثة لإنتاج الشتلات والبذور خلال السنوات المقبلة.

وقد بدأ العمّال في منطقة جيتومير شمال أوكرانيا، بغرس شتلات الأشجار الصغيرة في الأرض في سياق الخطة الوطنية الهادفة إلى مواجهة التغير المناخي، علماً أنه، وفقاً للخبراء، فثمة ما يقرب من 16 في المائة من أراضي أوكرانيا مغطاة بالغابات.

ويجدر بالذكر أن دراسة أجراها علماء مناخ سويسريون عام 2019 كشفت أن الطريقة الأكثر فعالية لمكافحة الاحتباس الحراري هي بزراعة ترليون شجرة، على الأقل، على كوكب الأرض.