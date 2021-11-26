شاهد: مطعم تايلاندي يقدّم لزبائنه بيتزا القنب الهندي

في واحد من سلسلة مطاعم البيتزا "ذا بيتزا كامبني" بالعاصمة التايلاندية، بانكوك، ثمة خيار متاحٌ أمام الزبائن، وهو إمكانية الطلب من النادل أن يُحضر لك "بيتزا القنّب الهندي"، التي هي عبارة عن بيتزا مكوّنها الرئيس لها ليس الطماطم أو الزيتون أو الجبن أو اللحم، وإنّما تلك المادة المخدرة.

كانت تايلاند من أولى الدول في جنوب شرق آسيا تشرّع استخدام القّنب الهندي لأغراض طبية، وكان ذلك قبل ثلاث سنوات حين شرّعت الحكومة أيضاً إنتاج زيت القنب وبيعه، غير أن المملكة هذا العام عادت وخففت قوانين إنتاج وبيع هذه المادة مما فسح في المجال أمام البعض لاستخدامها في الطعام والشراب، الأمر الذي أسست عليه إدارة شركة "ذا بيتزا كامبني" مشروع إنتاج "بيتزا القنب الهندي".

"بيتزا القنب الهندي" والتي يُطلق عليها "كريزي هابي بيتزا" تباع في جميع منافذ البيع لدى الشركة والبالغ عددها 400 نافذة موزعة في جميع أنحاء البلاد، بسعر 499 باهت (13.25 يورو).

وهذه البيتزا مكوّنة من عجينة ممزوجة بورق القنب وعلى سطحها جبن معجون به، كما يتم تزيين قطعة البيتزا بورقة قنب، ويوضع إلى جانب هذا الطبق، صلصة التغميس المصنوعة من حشيش مفروم.

ويقول المدير العام للشركة بانوساك سوساتبون موضحاً: "بالطبع لا يمكن للزبائن الحصول على نسبة عالية (من مادة القنب الهندي)، إنها مجرد حملة تسويقية"، على حد تعبيره.

ويضيف سوساتبون: "يمكن للمرء هنا تذوق طعم الحشيش، لكن في حال طلب المزيد منه، فقد يشعر قليلاً بالنعاس".