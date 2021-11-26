فيديو: المستشفيات الألمانية تحذر من نفاد الأسرة الشاغرة في وحدات العناية المركّزة

حذرت المشافي الألمانية، اليوم الجمعة، من أن أسرّة وحدات العناية المركزة آخذة في النفاد، موضحة أن نحو 4 آلاف مصاب بـ"كوفيد-19" يتلقّون العلاج في تلك الوحدات.

وكانت طائرة مروحية نقلت مساء يوم أمس الخميس مصاباً بـ"كوفيد-19" من ولاية تورينجيا شرق ألمانيا إلى وحدة العناية المركزة في مشفى سلواه في هانوفر، وفقاً لتقارير إخبارية محلية.

هذا وخصصت القوات الجوية الألمانية طائرتين مجهّزتين للمهام الطبية لنقل المرضى اللذين هم بحاجة إلى عناية مشددة جواً إلى مناطق يوجد في مشافيها أسرة غير شاغرة داخل وحدات العناية المركزة.

وكان رئيس الاتّحاد الألماني لطب العناية المركزة، غيرنو ماركس، حذّر الإثنين الماضي من أنّ المستشفيات في بعض مناطق البلاد تواجه منذ الآن "عبئاً زائداً" مما يستدعي نقل المرضى إلى مستشفيات أخرى.

ويشار إلى أن ولاية ساكسونيا شرق ألمانيا سجّلت يوم الخميس، ألف حالة إصابة لكل 100 ألف نسمة، علماً أن لديها أقل معدّل التطعيم بين الولايات الألمانية الـ16، بواقع 57.9 بالمائة.

وحثّت الحكومة الأشخاص الذين حصلوا على جرعتي اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" منذ أكثر من ستة أشهر على الحصول على معززات، كما دعت أولئك الذين لم يتلقوا اللقاح التوجه إلى مراكز التطعيم والحصول على اللقاح.

ووفقاً للتقارير الرسمية فإن 68.1 بالمائة من سكان ألمانيا البالغ عددهم 83 مليوناً قد تم تطعيمهم بالكامل، وتلك النسبة هي أقل بكثير من الحد الأدنى الذي تستهدفه الحكومة وهو 75 بالمائة.

ويجدر بالذكر أن المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها، أنغيلا ميركل، أعربت يوم أمس الخميس، عن قلقها من الموجة الرابعة لتفشي الوباء، وقالت إن ألمانيا في قبضة موجة رابعة "مأساوية" من فيروس كورونا.