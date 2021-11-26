شاهد: رجال الإطفاء يكافحون حريقا اندلع في مبنى تجاري في لوس أنجلوس

قالت إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأميركية في وقت متأخر من يوم الخميس، إن أكثر من 100 من رجال الإطفاء يكافحون لإخماد حريق ضخم بمركز تجاري في حي وسط مدينة ألاميدا.

وأظهر مقطع فيديو مصور نشرته قناة محلية في لوس أنجلوس مبنى تجاري ضخم اشتعلت فيه النيران. وأدت شدة النيران إلى التهام المبنى بأكمله وانهيار السقف.

وذكرت إدارة الإطفاء عبر موقعها على الإنترنت، إن أحد المباني في المجمع "مليء بالمنسوجات".