شاهد | رجال الإطفاء يكافحون حريقاً هائلاً اندلع في غابة صينية

واصل رجال الإطفاء مكافحة حريق غابات هائل في منطقة التبت غربي الصين السبت.

واشتعلت النيران في الغابة، المزروعة في الغالب بأشجار التنوب والصنوبر في مقاطعة تشايو، بعد ظهر الأربعاء. وتم نقل 49 ساكناً في 10 منازل إلى مناطق آمنة قريبة، وفقاً لتلفزيون الصين المركزي (سي سي تي).

ونشرت السلطات المختصة نحو 1100 عامل طوارئ للانضمام إلى عملية إخماد النيران صباح اليوم، السبت، وتم إعداد حواجز النار لمنع انتشار الحريق في بؤر أخرى.

وقالت السلطات المحلية إن التحقيق في سبب الحريق لا يزال جارياً.