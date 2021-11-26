شاهد: تدفق جديد للحمم من بركان "كومبري فييخا" بجزيرة لابالما الإسبانية

عاد تدفق الحمم من بركان "كومبري فييخا" بجزيرة لابالما الإسبانية، الخميس، بعد مرور أكثر من شهرين على بدء ثورانه.

وحضر فريق من الجيولوجيين وأخر من وحدة الطوارئ العسكرية إلى المكان بعد ظهر الخميس لقياس درجة حرارة الحمم.

وثار بركان كومبري فييخا في 19 سبتمبر/أيلول لأول مرة منذ 50 عاما، وأجبر حوالي 7000 شخص على الفرار من منازلهم، فيما أتت الحمم على أكثر من 997 هكتارًا (2463 فدانًا) ودمرت أكثر من 2200 مبنى.