نائب رئيسة المفوضية الأوروبية يحث بريطانيا على مراقبة حدودها وحل مشكلات المهاجرين الخاصة بها

قال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريتيس سخيناس السبت لبريطانيا إن عليها حل مشكلات المهاجرين الخاصة بها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشار السياسي اليوناني الذي ينسق اتفاقا جديدا للهجرة واللجوء "لقد غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي".

وأوضح سخيناس للصحافيين في جزيرة كوس في جنوب شرق اليونان لإعادة فتح مخيّم للمهاجرين "لذلك يتعين على المملكة المتحدة الآن أن تقرر طريقة تنظيم مراقبتها لإدارة الحدود".

وأضاف "إذا كنت أتذكر جيدا، فإن الشعار الاساسي لحملة الاستفتاء (على بريكست) هو (استعادة السيطرة)".

وتابع "منذ استعادت المملكة المتحدة السيطرة، أصبح الأمر متروكا لها الآن لإيجاد الإجراءات اللازمة لتفعيل السيطرة التي استعادتها".

وقضى 17 رجلا وسبع نساء وثلاثة قاصرين الأربعاء عندما غرق زورقهم القابل للنفخ قبالة كاليه، ما أدى إلى تصعيد الأزمة التي شهدت عبور قرابة 25700 شخص عبر قناة الشحن المزدحمة هذا العام في زوارق صغيرة.

وبعد المأساة الأخيرة التي حلّت بالمهاجرين، تتواجه المملكة المتحدة وفرنسا حربا كلامية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون طلب في رسالة نشرها عبر تويتر من الفرنسيين استعادة المهاجرين الذين وصلوا بطريقة غير قانونية إلى المملكة المتحدة.

وانتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة ما اعتبره تصرفات "غير جدية" من قبل لندن بشأن ملف المهاجرين. وردا على سؤال حول هذه الرسالة خلال مؤتمر صحافي في روما، قال ماكرون "استغرب الأساليب عندما لا تكون جدية".