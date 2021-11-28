أستراليا ستجبر مواقع التواصل على الإفصاح عن أصحاب التعليقات التشهيرية

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون يوم الأحد إن أستراليا ستطبق قوانين تجبر شركات التواصل الاجتماعي العملاقة على تقديم تفاصيل المستخدمين الذين ينشرون تعليقات تتضمن تشهيرا.

وتدرس الحكومة مدى مسؤولية منصات مثل تويتر وفيسبوك عن المواد التشهيرية التي يتم نشرها على مواقعها ويأتي ذلك بعد أن قضت أعلى محكمة في البلاد بإمكانية تحميل الناشرين المسؤولية عن التعليقات العامة في المنتديات عبر الإنترنت.

وتسبب الحكم في قيام بعض المؤسسات الإخبارية مثل (سي.إن.إن) بمنع الأستراليين من الوصول إلى صفحاتها على فيسبوك.

وقال موريسون في مؤتمر صحفي تلفزيوني "يجب ألا يكون عالم الإنترنت مثل الغرب المتوحش تتجول فيه الروبوتات والمتعصبون والمتصيدون وغيرهم دون الكشف عن هوياتهم وإيذاء الناس".

وسيتيح التشريع الجديد آلية للشكاوى بحيث يمكن لأي شخص يرى أنه يتعرض للتشهير أو التنمر أو الهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي مطالبة المنصة بحذف هذه المواد.

وإذا لم يتم سحب المحتوى فقد تجبر المحكمة منصة التواصل الاجتماعي على تقديم تفاصيل عن صاحب التعليق.

وقال موريسون "يجب أن يكون لدى المنصات الرقمية -شركات الإنترنت تلك-‭ ‬عمليات مناسبة لتمكين إزالة هذا المحتوى".

وأضاف "لقد خلقوا هذا المجال وعليهم جعله آمنا وإذا لم يفعلوا ذلك، فسنجعلهم يفعلون ذلك (من خلال) قوانين مثل هذه."