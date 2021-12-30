شاهد | حريق بمقر البرلمان السابق في أستراليا

ألحق حريق لم تعرف أسبابه بعد، الخميس أضرارا فادحة بالأبواب الخارجية لمقر البرلمان الأسترالي السابق في كانبيرا.

ويأتي هذا الحريق بعد تظاهرة قام بها مجموعة من المدافعين عن حقوق السكان الأصليين خارج المبنى. وقال شهود من المتظاهرين لمحطة إذاعة ملبورن إن الحريق بدأ كطقوس تدخين تقليدي خرج عن السيطرة.

وتم إخماد النيران من قبل طواقم الدفاع المدني، كما أخلي المبنى من السكان كإجراء احترازي.

وكان المبنى مقراً للبرلمان الأسترالي من عام 1927 حتى عام 1988، وهو مدرج الآن في سجل التراث الأسترالي كما يحتوي على متحف باسم الديمقراطية الأسترالية.