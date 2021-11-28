البحرية الأمريكية تنقذ بحارة إيرانيين تقطّعت بهما السبل في مياه الخليج

أعلنت البحرية الأمريكية في بيان الأحد أنّها أنقذت بحارين إيرانيين تقطعت بهما السبل على متن سفينة صيد لثمانية أيام، في منطقة غالبا ما تشهد مواجهات بين القوتين البحريتين التابعتين للبلدين.

وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في بيان "أنقذت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية اثنين من البحارة الإيرانيين (السبت) من سفينة صيد بعدما ظلّت في المياه لمدة ثمانية أيام" في مياه الخليج.

وأضافت أنّ "سفينة الشحن تشارلز درو وصلت إلى مكان الحادث ومعها طعام وماء ورعاية طبية بعد ست ساعات من نداء استغاثة في الصباح من قبل البحارة".

وتابعت أن الرجلين نُقلا إلى سفينة تابعة لخفر السواحل العماني بالقرب من العاصمة مسقط، وأن "البحارين كانا بصحة ومعنويات جيدة".

تتواجد البحرية الأمريكية بشكل منتظم في الخليج. وغالبا ما اتهمت واشنطن طهران بنشاطات "استفزازية"، خصوصا في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس انتاج النفط العالمي.

وسبق للبحريتين الإيرانية والأمريكية أن تواجهتا مرارا في مياه منطقة الخليج. ويتخذ الأسطول الأميركي الخامس من البحرين مقرا له.