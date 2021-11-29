الكرة الذهبية لأفضل لاعب ولاعبة كرة قدم في العالم.. واحدة لميسي وأخرى لبوتياس

توج نجم برشلونة الاسباني السابق وباريس سان جرمان الفرنسي حاليا الأرجنتينيليونيل ميسي الإثنين في باريس بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وهذه هي المرة السابعة التي يتوج فيها ميسي بالجائزة، متفوقا على مهاجم بايرن ميونيخ الألماني الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ولاعب وسط تشلسي الإنجليزي الدولي الإيطالي جورجينيو، وذلك بفضل تتويجه مع منتخب بلاده بلقب كوبا أميركا هذا الصيف.

الكرة الذهبية للإسبانية بوتياس

كما فازت الإسبانية أليكسيا بوتياس بالكرة الذهبية النسوية الثالثة في التاريخ الإثنين في باريس، لتتوج موسمًا أحرزت فيه أيضا لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا مع فريقها برشلونة.

وخلفت بوتياس النروجية آدا هيغربيرغ المتوجة بالنسخة الأولى في التاريخ عام الأولى في التاريخ عام 2018، والبطلة والأسطورة الأميركية ميغان رابينوي التي ظفرت الثانية عام 2019.

وقدمت بوتياس موسما رائعا مع برشلونة وقادته إلى تحقيق ثلاثية تاريخية (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا) مع تسجيلها هدفا في المباراة النهائية ضد تشلسي الإنكليزي (4-صفر). وتدافع بوتياس عن ألوان المنتخب الإسباني منذ عام 2013، وتوجت بطلة أوروبا تحت 17 عاماً مرتين (2010 و 2011).