"فرانس فوتبول" تقرر منح جائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعبة كرة قدم لأول مرة

قررت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، منح جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة كرة قدم في العالم لعام 2018، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها، بعدما اقتصرت هذه الجائزة على اللاعبين منذ إحداثها عام 1956. حينما فاز الأسطورة الانجليزي ستانلي ماثيوس بالجائزة الأولى.
وستضم قائمة الترشيحات، التي ستكشف عنها المجلة الشهر المقبل، أسماء 15 لاعبة إلى جانب 30 لاعبا مرشحا لنيل الجائزة، فيما سيعلن عن الفائزين في الحفل الذي سيقام في باريس في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول بعد تصويت صحفيين يمثلون كل دول العالم.
وأكد باسكال فيري رئيس تحرير مجلة فرانس فوت بول أن كرة القدم النسائية وصلت إلى مرحلة كبيرة من النضج، وبالتالي فإن قرار منح الجائزة لأفضل لاعبة، لا يجب أن يأخذ من جانب أنه عملية انتهازية، لأن التطور المنطقي لكرة القدم النسائية والممارسة التي أصبحت تتزايد بشكل كبير هما من فرضا علينا هذه الخطوة".
وأضاف:" تجاوز عدد متتبعي كرة القدم النسائية الأخيرة في 2015 ل 760 مليون مشاهد، لا يعتبر أمرا من باب الصدفة، لذلك لا يجب الاستهانة بذلك".
وقالت اللاعبة الدولية الفرنسية ويندي رينار مدافعة أولمبيك ليون للمجلة "إنها خطوة إلى الأمام. لأن كرة القدم النسائية تتطور ومساحة عدم المساواة تتقلص رغم وجود هامش للتحسن".
وأضافت اللاعبة البرازيلية مارتا "تمنيت دائما أن أرى لاعبة تفوز بهذه الجائزة المرموقة".
اقرأ المزيد:
من سيفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم؟
المصري محمد صلاح يتوج بجائزة لاعب العام في استفتاء رابطة الكتّاب في إنجلترا
من هم المرشحون الـ30 لجائزة الكرة الذهبية 2017؟
وكانت جائزة الكرة الذهبية تمنح من المجلة الفرنسية بالاشتراك مع الاتحاد الدولي (الفيفا) في الفترة بين 2010 و2015 قبل أن تصبح جائزة مستقلة بذاتها مجددا.
وسيقام حفل الفيفا لتوزيع جائزة أفضل لاعب في العالم اليوم الاثنين.
وفازت الأمريكية كارلي لويد والهولندية ليكي مارتنز بجائزة الفيفا لأفضل لاعبة منذ استحداثها في 2016