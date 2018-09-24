"فرانس فوتبول" تقرر منح جائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعبة كرة قدم لأول مرة

قررت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، منح جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة كرة قدم في العالم لعام 2018، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها، بعدما اقتصرت هذه الجائزة على اللاعبين منذ إحداثها عام 1956. حينما فاز الأسطورة الانجليزي ستانلي ماثيوس بالجائزة الأولى.

وستضم قائمة الترشيحات، التي ستكشف عنها المجلة الشهر المقبل، أسماء 15 لاعبة إلى جانب 30 لاعبا مرشحا لنيل الجائزة، فيما سيعلن عن الفائزين في الحفل الذي سيقام في باريس في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول بعد تصويت صحفيين يمثلون كل دول العالم.

وأكد باسكال فيري رئيس تحرير مجلة فرانس فوت بول أن كرة القدم النسائية وصلت إلى مرحلة كبيرة من النضج، وبالتالي فإن قرار منح الجائزة لأفضل لاعبة، لا يجب أن يأخذ من جانب أنه عملية انتهازية، لأن التطور المنطقي لكرة القدم النسائية والممارسة التي أصبحت تتزايد بشكل كبير هما من فرضا علينا هذه الخطوة".