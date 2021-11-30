بعد تصريحات رئيس مودرنا عن فاعلية اللقاحات...الين يقفز لأعلى مستوياته وهبوط في سعر الدولار

تراجع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى يوم الثلاثاء وارتفع سعر الين مقتربا من أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين بعد أن قال الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا للأدوية لصحيفة فاينانشال تايمز إن اللقاحات الحالية المضادة لكوفيد-19 من المرجح أن تكون أقل فاعلية في مواجهة المتحور الجديد أوميكرون بالمقارنة بالسلالات المتحورة السابقة.

أعلى مستويات للين مقابل الدولار

وسعت الأسواق في مختلف أرجاء العالم لتجنب المخاطر، فهبط سعر الدولار بنسبة 0.3 بالمئة أمام العملات المنافسة في حين ارتفع سعر الين 0.4 بالمئة أمام الدولار مسجلا أعلى مستوياته منذ أوائل نوفمبر /تشرين الثاني وبلغ 112.95 ين للدولار.

وقال استراتيجيون من شركة ميزوهو في مذكرة للعملاء "تعززت مخاوف المتعاملين في الأسواق من المزيد من النتائج المقوضة للاقتصاد العالمي الليلة الماضية بتصريحات الرئيس التنفيذي لمودرنا".

وانخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية ست نقاط أساس إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين مما دفع الدولار للهبوط بعد أن تبنت الأسواق وجهة النظر القائلة بأن طول أمد مكافحة الفيروس سيقوض التوقعات بشأن سرعة اتخاذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) قراره برفع الفائدة في عام 2022.

وارتفع الفرنك السويسري إلى أعلى مستوياته في أسبوعين أمام الدولار لكنه ظل على مسافة غير بعيدة من أدنى مستوياته منذ يوليو تموز 2015 أمام اليورو.

ونزل الدولار الأسترالي 0.65 بالمئة إلى مستوى قياسي جديد في 12 شهرا وسجل 0.7093 دولار أمريكي، ونزل الدولار النيوزيلندي 0.6 بالمئة إلى 0.6783 دولار أمريكي بعد نشر التصريحات مقتربا من تسجيل أسوأ أداء شهري منذ مايو أيار 2015.

ومن المتوقع أن يتخلى اليورو عن مكاسبه قبيل صدور بيانات أسعار المستهلكين في منطقة اليورو عن شهر نوفمبر تشرين الثاني. وكان اليورو قد انخفض مقتربا من أدنى مستوياته في نحو 17 شهرا وبلغ 1.11864 دولار الأسبوع الماضي مع تمسك صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي بموقفهم اللين في مواجهة التضخم.

وقبل ظهور المتحور أوميكرون كان المحرك الرئيسي لأسواق العملات هو تصورات المتعاملين عن مدى سرعة إقدام البنوك المركزية المختلفة في العالم على إنهاء تحفيزات اتخذتها في مواجهة الجائحة ورفع أسعار الفائدة مع تطلعها لمكافحة التضخم دون الإضرار بالنمو.

هبوط الأسهم الأوروبية في مواجهة أوميكرون

هبطت الأسهم الأوروبية بأكثر من واحد بالمئة يوم الثلاثاء بعد أن اثارت شركة مودرنا الدوائية شكوكا بشأن مدى فاعلية اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 في مواجهة أوميكرون، السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا.

ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.5 بالمئة ليسجل أدنى مستوياته في نحو سبعة أسابيع. وهبط أيضا كل من المؤشرات داكس الألماني وكاك الفرنسي وفاينانشال تايمز البريطاني بأكثر من 1.5 بالمئة.

وهوت أسهم قطاع النفط 2.9 بالمئة مع تراجع أسعار الخام ونزلت أسهم البنوك 1.8 بالمئة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين.

وتراجعت أسهم قطاع السفر 2.7 بالمئة.

وفقدت أسهم فولفو لصناعة السيارات ومقرها السويد 3 في المئة بعدما سجلت هبوطا في أرباح التشغيل الفصلية وأحجام المبيعات الشهرية وسط نقص عالمي في أشباه الموصلات.