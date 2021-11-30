قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل لتفريق متظاهرين قرب القصر الرئاسي بالخرطوم

أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع الثلاثاء لتفريق آلاف المتظاهرين الذين يطالبون بتسليم حكم البلاد لسلطة مدنية، حسب ما قال شهود عيان.

وأفاد الشهود لوكالة فرانس برس بأن قوات الأمن أطلقت الغاز على المحتجين بالقرب من القصر الرئاسي في الخرطوم.

ونظم المحتجون مسيرات في أرجاء السودان وإلى القصر الرئاسي اليوم في أحدث مظاهرات الاحتجاج على الحكم العسكري منذ انقلاب الشهر الماضي.

وتسببت سيطرة الجيش على السلطة في 25 أكتوبر /تشرين الأول في تجميد اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين من تحالف قوي الحرية والتغيير واعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين المدنيين الكبار. وتستمرالاحتجاجات، التي تدعو لتنحي الجيش عن المشهد السياسي ومحاسبته على سقوط قتلى من المدنيين في المظاهرات، بعد الاتفاق الذي أبرمه الجيش مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.