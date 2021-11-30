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رواندا

شاهد: نقل 30 من حيوانات وحيد القرن الأبيض المهددة بالانقراض لمحمية في راوندا

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بقلم:  يورونيوز
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ذكران من وحيد القرن الأبيض يتجولان في حديقة الحيوان في روما، إيطاليا
ذكران من وحيد القرن الأبيض يتجولان في حديقة الحيوان في روما، إيطاليا   -   حقوق النشر  Domenico Stinellis/Associated Press

وصل ثلاثون حيوان من نوع وحيد القرن الأبيض المهددة بالانقراض إلى محمية أكاغيرا الوطنية، في رواندا بعد رحلة بالطائرة من جنوب إفريقيا يوم الاثنين.

وتأتي هذه العملية كجزء من برنامج لحماية حيوان وحيد القرن المهدد بالانقراض بسبب الصيد غير المشروع والذي قضى على أعداد هائلة من حيوانات وحيد القرن في جنوب الصحراء الكبرى.

وتعتبر عملية النقل أكبر عملية على الإطلاق وفقا لنشطاء البيئة.

المصادر الإضافية • أ ب