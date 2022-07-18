فيديو | ماليزيا تضبط أنياباً وقروناً مهربة بقيمة 18 مليون دولار

أعلن مسؤولون في الجمارك الماليزية الاثنين، أنهم ضبطوا مجموعة من أجزاء حيوانات نادرة تقدّر قيمتها بـ18 مليون دولار ويعتقد أنها مهرّبة من إفريقيا، تشمل أنياب فيلة وقرون حيوانات وحيد القرن وحراشف آكل النمل الحرشفي.

وتعتبر الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا مركزا للاتجار بالحيوانات مع شحن أجزاء حيوانية عبر البلاد إلى الأسواق الإقليمية المربحة.

وأحبطت السلطات محاولة تهريب في 10 تموز/يوليو عندما اكتشفت شحنة غير مشروعة في ميناء كلانغ على الساحل الغربي لماليزيا، مخبأة في حاوية مع أخشاب.

وقال رئيس هيئة الجمارك زازولي جوهان إن الشحنة شملت ما يقدر بحوالى ستة آلاف كيلوغرام من أنياب الفيلة، وهي أكبر عملية ضبط منفردة لعاج الأفيال في ماليزيا.

وتضمنت الشحنة أيضا 29 كيلوغراما من قرون وحيد القرن و100 كيلوغرام من حراشف آكل النمل الحرشفي و300 كيلوغرام من جماجم حيوانات وعظام أخرى، كما أوضح المسؤول في مؤتمر صحافي.

وأشار إلى أن قيمة هذه الشحنة تقدر بحوالى 18 مليون دولار مضيفا أنه يعتقد أنها جاءت من إفريقيا دون إعطاء مزيد من التفاصيل مكتفيا بالقول إن ماليزيا ليست الوجهة النهائية للشحنة.

ولم تحصل توقيفات مرتبطة بعملية الضبط هذه.

من جانبها، أشادت كانيثا كريشناسامي مديرة مجموعة "ترافيك" لمراقبة تجارة الحياة البرية في جنوب شرق آسيا بهذه العملية النوعية.

وقالت "هذا التنوع في شحنة واحدة مثير للقلق، وهو يؤكد الشكوك في أن المجرمين يواصلون استخدام الموانئ الماليزية لنقل الحيوانات البرية المهربة".