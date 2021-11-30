سجن معارض تركي بتهمة "التجسس السياسي والعسكري"

سُجن أحد كوادر حزب الديمقراطية والتقدم المعارض بتهمة "التجسس السياسي والعسكري" على ما ذكرت وسائل إعلام تركية الثلاثاء.

ومتين غوركان العسكري السابق والخبير المعروف في شؤون الدفاع في تركيا هو أحد مؤسسي حزب الديمقراطية والتقدم بزعامة علي باباجان الوزير السابق الذي غادر حزب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لتأسيس حزبه الخاص.

وكان غوركان موقوفاً على ذمة التحقيق منذ الجمعة وقد وضع في الحبس الموقت مساء الاثنين على ما ذكرت محطة "ان تي في" التلفزيونية الخاصة.

وكتب في تغريدة قبل حبسه على ذمة التحقيق "أنا موقوف بتهمة التجسس السياسي. أتت الشرطة إلى منزلي وهم يفتشون المكان. أنا مصدوم وأطلب مساندة".

وقال علي باباجان عبر محطة "هبرتورك" الخاصة "تفيد معلوماتنا أن متين لا يملك أي سبيل للوصول إلى وثائق مصنفة سرية لأنه لا يعمل لحساب الدولة بكل بساطة".

وانتقد غوركان الذي ينشر دورياً تحليلات حول مسائل دفاعية، اتفاقات ابرمتها انقرة الأسبوع الماضي مع الأمارات العربية المتحدة ولا سيما إعلان أبوظبي إنشاء صندوق بقيمة عشرة مليارات دولار "لدعم الاستثمارات في تركيا".