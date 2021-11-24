مسؤول تركي: تركيا والإمارات يبرمان اتفاقات في مجالي الطاقة والتكنولوجيا

قال مسؤول تركي يوم الأربعاء، قبيل محادثات رفيعة المستوى في أنقرة، إن تركيا والإمارات ستبرمان اتفاقات في مجالات الطاقة واستثمارات التكنولوجيا والموانئ البحرية واللوجيستيات.

ويزور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والحاكم الفعلي للإمارات أنقرة لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء، في أول زيارة من نوعها منذ أعوام وتأتي في إطار سعي البلدين إلى تحسين العلاقات.

وذكر المسؤول التركي أنه سيجري توقيع مذكرات تفاهم بين الشركة القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي وصندوق الثروة السيادي التركي ومكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية وشركات تركية أخرى.

في سياق متصل، قال مصدران لرويترز يوم الأربعاء إن محافظ البنك المركزي التركي شهاب قوجي أوغلو يجتمع مع مسؤولين من دولة الإمارات العربية المتحدة في الرئاسة التركية لإجراء محادثات أولية بشأن اتفاق مبادلة محتمل.

وامتنع البنك المركزي التركي عن التعليق على الاجتماع.