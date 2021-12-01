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تركيا

بالفيديو: 5 قتلى و63 جريحاً في عاصفة عاتية ضربت شمال غرب تركيا

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بقلم:  يورونيوز
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اسطنبول، تركيا، 30 نوفمبر 2021
اسطنبول، تركيا، 30 نوفمبر 2021   -   حقوق النشر  Francisco Seco

أعلنت وزارة الصحة التركية أنّ العاصفة التي ضربت منطقة مرمرة في شمال غرب البلاد يومي الإثنين والثلاثاء أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 63 آخرين بجروح.

وأدّت العاصفة الإثنين برياحها العاتية التي بلغت سرعتها 130 كلم/ساعة إلى اقتلاع أشجار وتطاير أسطح وانهيار مآذن وأبراج ساعات في عدد من مدن منطقة مرمرة، بما فيها اسطنبول.

وعلى الرّغم من أنّ شدّة العاصفة تراجعت الثلاثاء، إلا أنّ رياحاً قوية استمرّت في الهبوب على المنطقة، متسبّبة باضطرابات في حركة النقل الجوي وبإغلاق مدارس في عدد من البلديات.

وقال وزير الصحّة التركي فخر الدين قوجة في تغريدة على تويتر إنّ "خمسة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 63 آخرون بجروح في الكارثة التي سبّبتها العاصفة ليبيتشيو في منطقة مرمرة".

وأظهرت مشاهد نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبثّتها وسائل إعلام تركية سقف مقهى تقتلعه الرياح ويتطاير كأوراق الشجر، وشرفة تسقط من أعلى مبنى بفعل العاصفة، وشاحنة للنقل الثقيل وهي تموج تحت تأثير الريح قبل أن تنقلب على جنبها على طريق سريع بالقرب من اسطنبول، في حين سقط برج ساعة معدني ضخم وتحطّم على الأرض كما لو كان برجاً من ورق.

المصادر الإضافية • ا ف ب