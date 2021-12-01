كشف اللورد عمدة لندن فانسون كيافيلي النقاب عن شجرة عيد الميلاد المصنوعة من النفايات في مقر إقامته الرسمي، مانشن هاوس. تم تثبيت شجرة عيد الميلاد التي تهدف للتحسيس بأزمة البيئة ومشاكل ارتفاع النفايات على شرفة مبنى مانشن هاوس المطلة على تقاطع شارع بانك المزدحم في وسط المركز المالي في لندن.

شجرة الميلاد المصنوعة من النفايات تتشكل من النفايات التي جمعت في شوارع العاصمة البريطانية. وأرادتها منظمات إدارة النفايات في المدينة على هذا الشكل لتسليط الضوء على كمية النفايات المخلفة خلال فترة الأعياد.