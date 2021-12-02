شاهد: خفر السواحل الياباني ينقذون رجلاً بعد يوم من انقلاب قاربه

قال مسؤولون يابانيون الأربعاء إن رجلاً يبلغ من العمر 69 عامًا انجرف في المياه الهائجة قبالة اليابان بعد أن انقلب قاربه. وبقي الدجل لمدة يوم تقريبًا متشبثًا بقاع قاربه المقلوب إلى أن أنقذه خفر السواحل. وتابع خفر السواحل أن الرجل كان وحيدا على متن قاربه رقم 5 الذي انقلب قبالة منتجع جزيرة ياكوشيما في جنوب اليابان يوم السبت.
وأضافت مصالح الإغاثة أنه بعد تلقي اتصال من زملائه، بحث رجال الإنقاذ عنه لمدة يوم تقريبًا قبل أن يجدوه يوم الأحد يصارع أمواج هائجة على بعد حوالي 30 كيلومترًا جنوب شرق المكان الذي اختفى فيه.
وأظهر مقطع فيديو عملية إنقاذ الرجل بمروحة.
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