شاهد: كوريا الجنوبية تقيم حدثا جماعيا لصنع الكيمتشي

انضم حوالي 150 شخصا إلى الرهبان البوذيين في معبد جوغيسا في سيول للمشاركة في حدث جماعي لصنع الكيمتشي ولجأ المشاركون إلى استخدام عدة حاويات كبيرة من الفلفل الحار والملفوف المملح وثمانية آلاف كيلوغرام من الملفوف لصنع الطبق الوطني الحامض والمليء بالتوابل، وهو الطبق الوطني في كوريا الجنوبية.
وتمّ تقديم نصف الكيمتشي للأسر ذات الدخل المنخفض وكبار السن الذين يحتاجون إلى المساعدة. وتم تسليم الباقي للمعبد الذي نظم الحدث والمنظمات البوذية الأخرى.
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