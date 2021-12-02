شرطة آيسلندا تعتقل 3 أشخاص بعد العثور على قنبلة محلية الصنع في منطقة سكنية

ألقي القبض على ثلاثة رجال في آيسلندا بعد العثور على قنبلة محلية الصنع في منطقة سكنية في ريكيافيك. وقالت الشرطة إن العبوة الناسفة تم اكتشافها يوم الثلاثاء في صندوق قمامة في حي ماناتون بالعاصمة. وحسب تحريات الشرطة، كان الصندوق موجودا خارج مبنى سكني يضم إقامة السفير الأمريكي ، لكن الشرطة قالت إنها تستبعد وجود صلة بين الشأنين.

وجاء في بيان للشرطة "تم استدعاء وحدة خاصة من المفوضية الوطنية للشرطة وكانت مسؤولة عن تأمين الموقع وتدمير القنبلة". واضاف "لم يظهر شيء خلال التحقيق مما يشير الى ان القضية تتعلق بأخطار داهمة تستهدف "سفارة دولة اجنبية". وقالت الشرطة إن اثنين من الرجال الثلاثة الموقوفين كانا قيد المراقبة وأعيدا إلى السجن في حين أطلق سراح ثالث. ولم ترد تفاصيل أخرى حول القنبلة محلية الصنع ، ولا يزال التحقيق جاريا.