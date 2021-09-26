النساء يفزن بغالبية مقاعد البرلمان في انتخابات إيسلندا في سابقة في أوروبا

فازت النساء بغالبية مقاعد البرلمان الآيسلندي، في سابقة أوروبية، وفقاً للنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي أعلنت الأحد.

وستشغل النساء 33 مقعداً من أصل 63 في البرلمان الايسلندي، أي ما يعادل 52,3 %، وفقاً للتوقعات المبنية على النتائج النهائية للاقتراع الذي جرى السبت.

وتظهر بيانات البنك الدولي أن نسبة النساء في الدول الأوروبية لا تتجاوز عتبة 50% الرمزية، وكانت السويد تحتل المركز الأول حتى الآن بنسبة 47% من البرلمانيات.