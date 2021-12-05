التلفزيون السوري: سماع دوي عدة انفجارات داخل قاعدة أميركية في ريف حمص

قال التلفزيون السوري الرسمي يوم الأحد، إن دوي عدة انفجارات سُمع داخل قاعدة أميركية في منطقة التنف بالريف الشرقي لمحافظة حمص علي الحدود السورية العراقية.

وذكرت وسائل إعلام محلية وقوع انفجارين في منطقة التنف التي يستخدمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. ولم ترد أي معلومات حتى هذه الأثناء ما إذا كانت هذه الانفجارات ناتجة عن تدريبات عسكرية أو عن هجوم استهدف المنطقة.

وتتمركز القوات الأميركية وقوات التحالف في قاعدة التنف لتدريب قوات المعارضة السورية المحلية على الدوريات لمواجهة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

وتقع القاعدة على طريق يعتبر حلقة وصل حيوية للقوات المدعومة من إيران.

وفي 20 أيلول الماضي استُهدفت قاعدة التنف العسكرية طائرات مسيرة مفخّخة.

وذكر بيان صدر عن المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقرّه بريطانيا حينها: "دوّت انفجارات في قاعدة التنف العسكرية التابعة للتحالف الدولي" لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية" وذلك "نتيجة قصف من طائرات مسيّرة على البوفيه ومسجد ومستودع للمواد الغذائية" داخل القاعدة، من دون تحديد الجهة التي تقف خلف الهجوم.