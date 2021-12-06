ناد نرويجي يطلق قميصا برمز الاستجابة السريعة للدفاع عن حقوق الإنسان في قطر

قدّم نادي ترومسو أي إل النرويجي الإثنين "أول قميص كرة قدم في العالم برمز الاستجابة السريعة (كيو آر كود)" بهدف الدفاع عن حقوق الإنسان في قطر قبل مونديال 2022 في الدولة الخليجية الغنية بالغاز.

ويتميّز القميص الذي تم تطويره بالتعاون مع منظمة العفو الدولية، برمز الاستجابة السريعة الذي عند مسحه ضوئيًا، يأخذ المستخدمين إلى موقع على الإنترنت يحتوي على معلومات حول حقوق الإنسان و"الغسيل الرياضي"، حيث تحاول بعض البلدان تلميع صورتها من خلال تنظيم الأحداث الرياضية.

وقال توم هوغلي، لاعب سابق مسؤول الآن عن العلاقات العامة في نادي ترومسو أي إل وهو يقدم القميص "من خلال القيام بهذه المبادرة، نأمل في إثارة المزيد من المناقشات والمزيد من الجدل. نريد أن نرى المزيد من الإجراءات".

وسيرتدي فريق الدرجة الأولى القميص الأحد ضد فايكنغ في المباراة الأخيرة في الدوري النرويجي قبل فترة العطلة الشتوية.

وأكد ترومسو أنه كان أول ناد محترف يطالب، في شباط/فبراير الماضي، بمقاطعة كأس العالم في قطر احتجاجا على ظروف العمال الوافدين في الإمارة.

ورفضت قطر بشدة أي انتقادات، وأصرت على أنها أصلحت قوانين العمل ووضعت حدا أدنى للأجور.

واكتسبت فكرة مقاطعة النرويج لكأس العالم بعض الزخم في الدولة الإسكندنافية في وقت مبكر من هذا العام، لكن اتحادها الكروي صوت في النهاية ضد الفكرة في حزيران/يونيو. وفشلت بعدها النرويج في التأهل لكأس العالم.

وأقرت منظمة العفو الدولية بالإجراءات التي اتخذتها قطر، لكنها حثتها على وقف الانتهاكات ضد العمال المهاجرين، وكثير منهم منخرط في بناء ملاعب كأس العالم والبنية التحتية.