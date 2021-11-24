النرويج تنتقد قطر لاعتقالها صحفيين وتستدعي سفير الدوحة في أوسلو

استدعت النروج السفير القطري لدى أوسلو الأربعاء بعد الاحتجاز المؤقت في الإمارة لمراسلَين تلفزيونيَين نروجيَين وثقا الاستعدادات المثيرة للجدل لاستضافة مونديال كرة القدم.

وقالت هيئة الإذاعة النرويجية، إن الشرطة القطرية اعتقلت صحفيين نرويجيين هذا الأسبوع واحتجزتهما قرابة 30 ساعة مما أثار انتقادات للدوحة من جانب رئيس وزراء النرويج.

وأضافت الهيئة، أن الصحفيين هالفور إيكيلاند ولقمان غرباني كانا في قطر لإعداد تقرير عن الاستعدادات لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستوير على تويتر "اعتقال صحفيي الإذاعة في قطر غير مقبول. الصحافة الحرة ضرورية لديمقراطية فاعلة".

Arrestasjonen av NRKs journalister i Qatar er uakseptabel. En fri presse er avgjørende i et fungerende demokrati. Dette viser også viktigheten årets tildeling av Nobels fredspris. Jeg er svært glad for at Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani nå er løslatt. — Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) November 24, 2021

وقالت هيئة الإذاعة النرويجية إنه تم الإفراج عن إيكلاند وغورباني يوم الثلاثاء وغادرا البلاد بعد فترة وجيزة. وأضافت الإذاعة أنه تمت مصادرة معداتهم. ووصل الصحفيان إلى أوسلو اليوم الأربعاء.

ودافعت قطر عن الاعتقالات، مضيفة أنه تم اعتقال الصحفيين بعد شكاوى بالتعدي على ممتلكات الغير من صاحب عقار خاص.

وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان، إن الصحفيين تم تزويدهما بجميع تصاريح التصوير التي طلبوها قبل وصولهم وعرض عليهم اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين.

وأضاف البيان، إن ذلك لا يلغي تطبيق القانون العام "الذي انتهكه الطاقم إما عن قصد أو عن عمد".

انتقدت دول الشمال الأوروبية تنظيم كأس العالم لكرة القدم في قطر وكانت في طليعة الضغوط الدولية التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل للعمال المهاجرين في الإمارة.

وتتهم منظمات غير حكومية قطر باستغلال العمالة الوافدة العاملة خاصة في بناء الملاعب الخاصة بكأس العالم المقبل.

لكن قطر ترفض بشدة هذه الانتقادات، مؤكدة أنها أدخلت إصلاحات على قانون العمل واعتمدت حداً أدنى للأجور.

ووصفت رئيسة اللجنة الأولمبية النروجية بيريت كيول المعلومات المتعلقة بتوقيف المراسلين بأنها "صادمة وغير مقبولة على الإطلاق". وقالت في بيان "يجب وضع حد لإسناد تنظيم المنافسات الرياضية الكبرى لدول لا تحترم حرية الصحافة وحرية التعبير".

انتشرت فكرة مقاطعة كأس العالم لفترة من الوقت في الدولة الاسكندنافية، لكن الاتحاد النروجي لكرة القدم صوت في حزيران/يونيو لصالح المشاركة.

ولم يتأهل المنتخب النروجي إلى نهائيات كأس العالم 2022 بخسارته أمام المنتخب الهولندي.