بوتين يأمل أن تمنح "الصحة العالمية" موافقتها على لقاح "سبوتنيك في" الروسي

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأحد، عن أمله في حصول بلاده بأسرع ما يمكن على شهادة من منظمة الصحة العالمية لنشر لقاح "سوتنيك 5" المحلي المضاد لفيروس كورونا، مؤكداً على أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز مكافحة الجائحة على الصعيد العالمي.

وخلال حديث عبّر تقنية "الفيديو كونفرنس" مع رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، فرانشيسكو روكا، قال بوتين: "علينا الحصول بأسرع ما يمكن على شهادة من منظمة الصحة العالمية حتى يصبح بإمكاننا نشر لقاحنا سبوتنيك V على نطاق واسع في العالم، بما في ذلك الإمدادات المجانيةٍ"

وأكد الزعيم الروسي على أهمية حصول الروس وغيرهم ممن تلقوا لقاح "سوتنيك 5" على موافقة منظمة الصحة العالمية للسفر بحرية أكبر حول العالم، لافتاً إلى أن نحو 200 مليون شخص حول العالم قد تلقّوا اللقاح المذكور.

ويجدر بالذكر أن بوتين كان تلقّى في الربيع الماضي جرعة من "سوتنيك 5" المضاد لـ"كوفيد-19".، كما أنّه تلقّى الشهر الماضي جرعة معززة من "سوتينك لايت"، وقال: أخذت مرة أخرى لقاح "سبوتنيك لايت"، وهذا ما يسمى إعادة التطعيم"، مؤكداً على أنه بحالة جيدة، ولم يشعر بأي أعراض جانبية.

يذكر أن روسيا سجّلت 74,893 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 في تشرين الأول/أكتوبر، وهو الشهر الأكثر فتكا في البلاد منذ بداية الوباء، على ما أعلنت الجمعة وكالة "روستات" للإحصاءات، والتي أكدت أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الوباء في روسيا بلغ أكثر من 520 ألفا حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

وتعمل السلطات الروسية من أجل إقناع السكّان بالتلقيح ضد كوفيد-19، على الرغم من الموجة الجديدة التي تودي بأعداد قياسية يوميا. ومع أن روسيا تصنّع العديد من اللقاحات، إلا أن 36,7 بالمائة فقط من سكانها تلقحوا اللقاح بالكامل، وفقا لموقع "غوغوف" الحكومي الذي يستند إلى البيانات الرسمية.

ورغم معارضته إلزامية التلقيح الا أن بوتين يؤيد الإجراءات المتخذة في العديد من المناطق، مثل قرار العاصمة موسكو في حزيران/يونيو فرض تلقي اللقاح على أي شخص يعمل في قطاع الخدمات.