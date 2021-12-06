ولي العهد السعودي يبدأ من سلطنة عمان جولة خليجية

قالت قناة العربية التلفزيونية إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور دولا خليجية عربية في جولة تبدأ بسلطنة عمان يوم الاثنين.

وقالت القناة التلفزيونية على موقعها الإلكتروني وحسابها على تويتر إن الجولة تأتي قبيل القمة السنوية لزعماء دول الخليج والتي ستعقد في العاصمة السعودية الرياض في منتصف ديسمبر كانون الأول.

وتشمل جولة بن سلمان سلطنة عُمان، الإمارات، البحرين وقطر والكويت.

زيارة بن سلمان تركز على تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي في جميع المجالات والقضايا التي تهم المنطقة، ومن أبرز المواضيع على جدول أعمال الجولة مناقشة الملف النووي والصاروخي الإيراني، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.