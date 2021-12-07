الولايات المتحدة تحيي الذكرى الثمانين للهجوم الياباني على بيرل هاربر

تحيي الولايات المتحدة الثلاثاء الذكرى الثمانين للهجوم الياباني على القاعدة البحرية الأمريكية في بيرل هاربر في هاواي.

وقع الهجوم في السابع من ديسمبر كانون الأول عام 1941 وأحدث Iهزة في الولايات المتحدة التي كانت تركز بشدة على الحرب العالمية الثانية في أوروبا لدرجة أنها غفلت عن التهديد الذي تمثله اليابان، حسبما قال المؤرخون.

وأسفر الهجوم عن مقتل 2390 أمريكيا وأعلنت الولايات المتحدة الحرب على اليابان في اليوم التالي.

وألحقت الولايات المتحدة الهزيمة باليابان في أغسطس آب عام 1945 بعد أيام من هجمات أمريكية بالقنابل الذرية على هيروشيما وناجازاكي والتي أسفرت عن سقوط مئات القتلى من المدنيين.