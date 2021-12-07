شاهد: الأحزاب الألمانية توقع اتفاقية تحالف "بداية جديدة" قبل تسلم السلطة

وقع الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر وحزب الديمقراطيين الأحرار في ألمانيا اتفاقية تحالف الثلاثاء لتحديد كيفية تسريع التحول إلى اقتصاد يحمي البيئة وتحديث أكبر اقتصاد في أوروبا عند توليها السلطة هذا الأسبوع.

وينهي هذا التحالف، وهو أول تحالف من نوعه على المستوى الوطني، 16 عاما من حكم المحافظين برئاسة أنغيلا ميركل، التي لم تترشح لفترة ولاية خامسة في انتخابات سبتمبر- أيلول الماضي.

ومن المقرر أن يتم انتخاب أولاف شولتز من الحزب الديمقراطي الاشتراكي من قبل مجلس النواب بالبرلمان الألماني البوندستاغ وسيتولى منصبه رسميا يوم الأربعاء.

ووقع أعضاء بارزون من الأحزاب الثلاثة الاتفاقية المكونة من 177 صفحة أمام كاميرات التلفزيون، تحت شعار "تجرأ على إحراز مزيد من التقدم". وقال شولتز "ينبغي أن يكون هذا فجر بداية جديدة".

وقال زعيم الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندينر إن الأسابيع القليلة الماضية كانت عبارة عن محادثات والآن حان وقت العمل. وتابع "بداية من هذا الأسبوع نريد العمل على إحراز تقدم. نحن لسنا واهمين، نحن نواجه تحديات كبيرة".

وعرضت الأحزاب الاتفاقية الشهر الماضي ولكن كانت تحتاج إلى موافقة الأعضاء عليها قبل توقيعها.