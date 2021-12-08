القوات البحرية المشتركة تعلن مصادرة أكثر من 67 طنا من المخدرات قرب الخليج العربي عام 2021

أعلنت القوات البحرية المشتركة، وهي قوات بحرية متعددة الجنسيات مقرها البحرين تراقب أجزاء واسعة من البحار، مصادرة أكثر من 67 طنا من مخدرات مختلفة بلغت قيمتها أكثر من 189 مليون دولار في عمليات محيطة بالخليج العربي في عام 2021.

وقال المتحدث باسم قيادة القوات البحرية المشتركة تيم هوكينز إن "قوة الواجب المشتركة 150" تمكنت من مصادرة كمية قياسية من المخدرات هذا العام.

وبحسب هوكينز، تجاوزت قيمة كمية المخدرات الإجمالية التي تم ضبطها هذا العام قيمة كمية المخدرات التي اعترضتها القوات في السنوات الأربع الماضية مجتمعة.

وأكد هوكينز لوكالة فرانس برس أن القوات المشتركة صادرت ودمرت 6550 كيلوغراما من الهيروين و4052 كيلوغراما من الميثامفيتامين و56834 كيلوغراما من الحشيش هذا العام.

وبلغت قيمة الميثامفاتمين التي تمت مصادرتها أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة الكمية في أي عام آخر منذ 2016، بينما كمية الهيروين المصادرة هي الأكبر منذ تأسيس هذه القوة عام 2002.

وقال قائد "قوة الواجب المشتركة 150" الكابتن في البحرية الملكية النيوزيلندية بريندون كلارك لوكالة فرانس برس إن مصدر المخدرات بلدان عدة في المنطقة، من دون أن يحددها.

وتتولى البحرية النيوزلندية قيادة القوات المشتركة 150 منذ تموز/يوليو الماضي. وتشارك 34 دولة في هذه القوة التي تنفذ دوريات في 3,2 مليون ميلا مربعا من المياه الدولية.

وقال كلارك إن العمليات البحرية التي تقوم بها القوات المشتركة تتعلق "بعمليات أمن بحري .. ومنع الأنشطة غير المشروعة من أطراف غير حكوميين ناشطين حول المنطقة"، بهدف "تأمين الشحن التجاري المشروع والصيد التجاري المشروع والعمل في منطقة خالية من التهديدات".