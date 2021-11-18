فيديو | الأمن العراقي يصادر تسعة كيلوغرامات من المخدرات في بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي إلقاء القبض على اثنين من تجار المخدرات البارزين في بغداد وبحوزتيهم 9 كيلوغرامات من المخدرات.

وقال جهاز الأمن الوطني في بيان إنه "تم توقيف أحد أشهر تجار المخدرات ومساعده شمال غربي العاصمة بغداد بعد تلقي معلومات من أجهزة الأمن المنتشرة في المنطقة والحصول على الموافقات القضائية".

وأضاف الجهاز أنه تم العثور على 4 كلغ من مادة كريستال الميثامفيتالين المخدرة و4 كلغ من الحشيش، فضلا عن ضبط 4 آلاف حبة مخدرة وميزان وأدوات إلكترونية.