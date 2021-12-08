مصر للطيران تستأنف رحلاتها لجنوب إفريقيا بعد توقفها بسبب أوميكرون

قالت مصر للطيران في بيان يوم الأربعاء إنها ستستأنف رحلاتها إلى جنوب إفريقيا ابتداء من 16 ديسمبر كانون الأول، بعد توقفها الشهر الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالمتحور الجديد لفيروس كورونا.

وقررت عشرات الدول منع الرحلات من جنوب إفريقيا والدول المحيطة بها منذ رصد علماء المتحورة أوميكرون الشهر الماضي.

ولكن منظمة الصحة العالمية أعلنت وقوفها "إلى جانب الدول الإفريقية ووجهت نداء لإبقاء الحدود مفتوحة"، كما دعت الدول إلى "تبني مقاربة علمية" تستند إلى "تقييم المخاطر".

كذلك دعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الدول التي منعت الرحلات من بلاده إلى رفعها في شكل "فوري وعاجل" وشدد على أن "منع السفر لا يستند إلى مبرر علمي".

وتابع "هذه القيود غير مبررة وتعتبر تمييزا بشكل غير عادل بحق بلدنا والدول الشقيقة في إفريقيا الجنوبية".

ورغم تصنيف منظمة الصحة العالمية أوميكرون باعتبارها متحورة مثيرة للقلق، إلا أن العلماء ما زالوا يقيّمونها.