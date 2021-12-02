أوميكرون يعيد قيود السفر بين الدول ويضعها في حالة تأهب

بعد أن بدأت بعض الدول في التعافي نسبيا من تبعات تفشي وباء كورونا على السفر، وجه متحور أوميكرون صفعة لقطاع السفر والسياحة بعد أن قامت الكثير من الدول بفرض قيود إضافية على السفر الدولي لمكافحة تفشي المتغير الجديد.

وقد وضعت بلجيكا وهولندا والنمسا قيودا صارمة إثر ارتفاع حالات الإصابة في الخريف، كما فُرض حظر التجوال في المدن الإيطالية الواقعة على الحدود مع النمسا، فضلا عن إلغاء أسواق أعياد الميلاد في ألمانيا للعام الثاني على التوالي.

ومن جهتها، اعلنت وزارة الداخلية السعودية تعليق الرحلات الجوية القادمة من مالاوي وزامبيا ومدغشقر وأنغولا وسيشل وموريشيوس وجزر القمر، في إطار محاولة منع انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا، الأحد الماضي.

وسيتم تطبيق الحجر المؤسسي لمدة 5 أيام على من يسمح لهم بالدخول من هذه الدول، بما في ذلك المواطنين السعوديين، وفقا للوزارة.

وأعلنت اللجنة الوزارية المغربية لتتبع كوفيد-19، الأحد، عن تعليق كافة الرحلات الجوية للمسافرين الوافدين لمدة أسبوعين بدءا من الاثنين. ولم تحدد اللجنة إن كان القرار سيشمل الرحلات المغادرة من مطارات المملكة نحو الخارج.

وحاول القادة الأوروبيون، الذين يكافحون فى ظل ارتفاع إصابات كورونا، بعد أن أصبحت القارة بؤرة تفشى للوباء، إحداث توازن بين زيادة الحذر وتجنب الذعر.

وقام الاتحاد الأوروبى بتقييد السفر من وإلى سبع دول فى جنوب أفريقيا، وهى بتسوانا وإسواتينى وليسوتو وموزمبيق وناميبيا وجنوب أفريقيا وزيمبابوى، واستهدف كل من، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هذه الدول ومعها مالاوى. من جانبها قيدت بريطانيا السفر على هذه الدول الثمانية ومعها أنجلولا وزامبيا.

كما قررت السلطات الفرنسية فرض تمديد حظر السفر لمنع دخول المسافرين من 7 دول في إفريقيا، وكل الدول التي تم فيها اكتشاف إصابات بالمتحور أوميكرون.

وقالت وزارة الصحة في أوزباكستان، الواقعة في آسيا الوسطى، إنها تعتزم تعليق الرحلات الجوية مع هونج كونج وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو ومدغشقر وموزمبيق وناميبيا وإسواتيني وتنزانيا وجنوب إفريقيا ابتداءا من 3 ديسمبر الجاري. في حين، سيتم إيداع الوافدين من مصر وإسرائيل وأستراليا والنمسا وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والتشيك في الحجر الصحي لمدة 10 أيام، وفقا لصحيفة "دي غارديان" البريطانية.

وأوضح مسؤول في وزارة النقل في اليابان أن شركات الطيران ستوقف إجراء حجوزات جديدة لمدة شهر بدءا من الأول من ديسمبر وأن الحجوزات الحالية ليست مشمولة في هذا القرار.

أطلقت منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون" على المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي رصد أول مرة في جنوب أفريقيا، كما صنفته "مثيرا للقلق".

وقالت المنظمة، إن هذا المتحور لديه عدد كبير من الطفرات "بعضها مقلق"، وتشير الأدلة المبكرة إلى زيادة خطر الإصابة به، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

تم الإبلاغ عن هذا المتحور لأول مرة من جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر الماضي، ورصدت العديد من الحالات المصابه به في بوتسوانا وبلجيكا وهونج كونج وإسرائيل.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع لفهم تأثير المتغير الجديد، حيث يعمل العلماء على تحديد مدى قابليته للانتقال.

ويذكر أن صناعة السفر، بما في ذلك شركات الطيران، فقدت الكثير من أسهمها بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا وتأثرت ملايين الأسر التي تعتمد على السياحة كمدخول أساسي لها لكسب المال.