بيان: فايزر وبايونتيك "لا يزال فعّالًا" ضد أوميكرون بعد "ثلاث جرعات"

لا يزال اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي طوّرته شركتا فايزر وبايونتيك "فعّالًا" ضد متحورة أوميكرون بعد "ثلاث جرعات"، حسبما أعلنت بايونتيك الأربعاء في بيان، مشيرة إلى نية الشركتين تطوير لقاح مخصّص للمتحورة "بحلول آذار/مارس".

وبحسب الدراسات التي أجرتها المختبرات، "لا يزال اللقاح فعّالًا ضد كوفيد-19، لا سيّما ضد متحورة اوميكرون، في حال أُخذت ثلاث جرعات منه" بحيث "قد لا تكفي جرعتان فقط لتحييد المتحورة".

يذكر أن منشأ المتحور الجديد أوميكرونلا يزال غير معروف، لكن باحثين من جنوب إفريقيا كانوا أول من أعلن عن رصدها في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين يواصل أوميكرون الانتشار حول العالم بعد أن وصل إلى نحو 40 دولة في أوروبا وآسيا والقارتين الأميركتين.