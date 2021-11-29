مصدر: شركة "فايزر" قادرة على إنتاج لقاح ضد "أوميكرون" في غضون شهر

أعلن مصدّر علمي مطّلع أن شركة "فايزر قادرة على تطوير وإنتاج لقاح ضد السلالة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون" في غضون 31 يوماً بدلاً عن المدّة التي كانت أعلنت سابقاً وهي 100 يوم، في حال تبيّن أن اللقاح الحالي الذي تنتجه الشركة غير فعّل ضد هذا المتحوّر.

وأفادت عالمة الكيمياء المجرية، كاتالين كاريكو، للقناة التلفزيونية المحلية "إي تي في" في بيان مكتون أن مصنّعي اللقاحات، بما في ذلك شركة "فايزر" يقومون بإجراء اختبارات معملية علتى متغير فيروس كورونا الجديد وسيتبيّن له خلال أسبوعين ما إذا كان اللقاح الحالي فعّالاً ضد أم لا.

وشددت عالمة الكيمياء الحيوية على أنه لا يمكن القول إن اللقاح الحالي لا يقي من المتحوّر الجديد لفيروس كورونا، لافتة إلى أن الرجل الذي وصل إلى بلجيكا وتبيّن أنه مصاب بمتحوّر"أوميكرون" لم يكن حصل على اللقاح.

وقالت كاتالين كاريكو: "الآن سوف يراقبون ما يحدث لأولئك الذين تم تطعيمهم والذين لم يتم تطعيمهم".

ويشار إلى أن كاتالين كاريكو والعالم دريو وايزمان من جامعة بنسلفانيا كانا أول من توصل للنظرية التي أدت إلى إنتاج لقاحات الرنا المرسال ، وقد حصلا مؤخرًا على جائزة لاسكر لعام 2021، وهي أعلى جائزة في الولايات المتحدة في مجال البحوث الطبية الحيوية.