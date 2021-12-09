15 دولة من الاتحاد الأوروبي تتعهد استقبال 40 ألف أفغاني

أعلنت المفوضة الأوروبية إيلفا يوهانسون الخميس في ختام اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين في بروكسل أن 15 دولة في الاتحاد الأوروبي التزمت استقبال 40 ألف أفغاني.

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية خلال مؤتمر صحافي "أعلن اليوم أن 15 دولة عضو التزمت توفير الحماية لأربعين ألف أفغاني" مرحبة "بعمل تضامني هائل".

وقدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في تشرين الأول/أكتوبر بنحو 85 ألفا عدد الأفغان الذي يحتاجون إلى إعادة توطين انطلاقا من دول مجاورة لأفغانستان لجأوا إليها خلال السنوات الأخيرة داعية دول الاتحاد الأوروبي إلى استقبال نصفهم.

ولم توضح المفوضية على الفور الجدول الزمني لاستقبال اللاجئين.

وستستقبل ألمانيا العدد الأكبر من اللاجئين الأفغان مع 25 ألفا فيما وعدت فرنسا باستقبال 2500 أفغاني فضلا عن خمسة آلاف لاجئ آخر من جنسيات مختلفة على ما جاء في وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس. وستستقبل هولندا 3159 أفغانيا و1915 من جنسيات أخرى فيما ستستقبل إسبانيا 2500 و1200 على التوالي والسويد 1500 و4200.

وسبق لدول الاتحاد الأوروبي أن أجلت نحو 28 ألف شخص من أفغانستان منذ سيطرت حركة طالبان مجددا على السلطة في هذا البلد في منتصف آب/اغسطس الماضي على ما ذكرت المفوضية الأوروبية.