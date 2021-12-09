شاهد: ملعقتك من البسكوت لتحريك قهوتك بدلا من ملعقة البلاستيك

تعتبر أدوات المائدة البلاستيكية من ملاعق وأشواك وسكاكين، عاملا رئيسيا في تفاقم أزمة النفايات البلاستيكية، فبعد أن سئم الجميع من مشاهدة "جبال" من أدوات المائدة البلاستيكية التي تلوث الشوارع والمتنزهات، قررت مجموعة من المهندسين في صربيا إجراء "ثورة" بيئية من خلال صنع أدوات مائدة يمكن تناولها بدلا من رميها، وتطوير ملاعق صالحة للأكل مصنوعة من الدقيق والبيض والعسل ودون إضافات لمواد صناعية.

وصمّم مجموعة من المهندسين من فوجفودينا وباناتسكي كارلوفاتش عدة آلات لخلط العجين ولقولبته وتجفيفه، وتعبئة الملاعق في عملية استمرت لمدة عامين. وحاليا، ينتج عشرة عمال حوالي 20 ألف ملعقة طعام بطعم القرفة والكاكاو خلال مناوبة واحدة. بالنسبة لخطط المستقبل القريب، تخطط الشركة لإدخال القش الصالح للأكل.

ماركو إيفانوفيتش، كبير الخبازين قال: "كنت أجرب كثيرا من أجل الحصول على العجين النهائي. لقد كنت أحاول مزج مكونات مختلفة خلال لحظات مختلفة، وأخيرا، حصلت على المزيج الذي كان جامدا بدرجة كافية ومقاوما للحرارة".

أما ليون كاران مدير الشركة فقال: "المستقبل يكمن في الملاعق الصالحة للأكل، التي سوف تحل محل البلاستيك. لتحريك القهوة بملعقة بلاستيكية ستلوث فيما بعد الشوارع أو الحدائق، فكرنا في تجنب كل ذلك. يمكنك تحريك قهوتك أو شايك بالملعقة أو تناول الآيس كريم معها أو يمكنك ببساطة أكل الملعقة. إنها لذيذة وصحية ومصنوعة من مكونات طبيعية تماما".