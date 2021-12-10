بروكسل ترغب في دفع أموال لمواطنيها مقابل التخلص من سياراتهم

تخطط مبادرة الاستدامة في منطقة العاصمة البلجيكية بروكسل لدفع مبالغ مالية للمواطنين المقيمين في محيط بروكسل وضواحيها مقابل التخلص من سياراتهم الشخصية.

من خلال برنامج "هواء بروكسل الممتاز" الذي تم تجديده حديثا، يمكن لسكان بروكسل الذين تخلوا عن سياراتهم التقدم بطلب للحصول على ائتمان يتراوح من 500 إلى 900 يورو. ويمكن إنفاق هذا المبلغ "حسب الطلب" على بدائل التنقل التي يختارونها، من تذاكر القطار إلى شراء الدراجات وحتى رحلات سيارات الأجرة.

وأوضح آلان مارون، وزير الانتقال المناخي والبيئة في بروكسل لصحيفة بروكسل تايمز أن تنقية هواء بروكسل أداة مهمة لتشجيع تغيير وسائل النقل، مضيفاً أنه من خلال مضاعفة ميزانيتها أربع مرات والتأكد من أنها تولي اهتماما خاصا للأسر المحرومة والأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة، تريد الحكومة تمكين جميع سكان المدينة من الانتقال تدريجياً إلى تنقل أكثر استدامة.

معالجة مشكلة تلوث المدينة

الفوائد متنوعة من المبادرة، ولكن أحد أكبر الأهداف هو "تحسين جودة الهواء الذي نتنفسه وضمان الهدوء في مدينتنا ومحاربة الازدحام"، كما يقول مارون.

أظهرت الدراسات الحديثة أن جودة الهواء في بروكسل لا تزال ضعيفة في العديد من الأماكن، بما في ذلك المتنزهات والمساحات الخضراء الأخرى، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التلوث الناجم عن السيارات في واحدة من أكثر مدن أوروبا ازدحاما.

وتأمل مكافأة "هواء بروكسل الممتاز" المالية في إقناع المواطنين بوضع مفاتيح سياراتهم جانبا والاستفادة من وسائل النقل البديلة. وسيتمكن أولئك الذين يستفيدون من أقساط التأمين من اختبار وسائل النقل المختلفة والجمع بينها مجانا لاكتشاف البدائل التي تناسب احتياجاتهم بشكل أفضل. يمكنهم بعد ذلك إنفاق ائتماناتهم على مجموعة متنوعة من خيارات النقل المستدام.

مجموعة من البدائل

تتضمن بعض خيارات النقل المستدام في العاصمة البلجيكية اشتراكا في منصات مشاركة السيارات، واشتراكات وخدمات "ستيب" والوصول إلى منصات التنقل كخدمة "ماس" و"ميزانية الدراجة" لشراء دراجة هوائية أو إلكترونية أو المعدات الخاصة بالدراجات.

وسوف تؤهل "ميزانية الدراجات" أيضا أولئك الذين يستفيدون منها خلال دورة تدريبية مجانية من "برو للدراجات" لتعلم كيفية ركوب الدراجات في المدينة.

للمساعدة في الاختيار من بين مجموعة واسعة من الخدمات المقدمة، يمكن لسكان بروكسل حجز اجتماع افتراضي مع "مدرب التنقل" من برنامج "بروكسل البيئي" والذي يمكنه مساعدة المشاركين في تحديد خدمات التنقل التي تناسبهم بشكل أفضل.

ما هو المبلغ الذي يمكن الحصول عليه؟

وفي محاولة لتقديم خدمة منصفة عندما يتعلق الأمر بالانتقال إلى وسائل النقل الأكثر استدامة، سيتم الاعتماد على مداخيل المواطنين لتحديد المبلغ المقدم من قبل السلطات المحلية للاستفادة من برنامج "هواء بروكسل الممتاز".