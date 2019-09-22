شاهد: مدن أوروبية بينها بروكسل تنظم يوما من دون سيارات

نظمت السلطات العمومية في مدينة بروكسل وضواحيها يوما من دون سيارات بهدف تشجيع الناس خلاله على التفكير في كيفية التنقل بطريقة نظيفة وصديقة للبيئة والوصول من النقطة أ إلى النقطة ب. يوم من دون سيارات شاركت فيه جمعيات ناشطة في مجال البيئة وشمل كامل منطقة العاصمة بروكسل وعشرات البلديات المجاورة. أحد خال من السيارات، هو الشعار الذي حمله هذا اليوم الذي يمنع فيه استخدام السيارات بإستثناء سيارات الطوارئ والمركبات التي تستخدم في وسائل النقل العام والمركبات الخاصة التي يمتلك اصحابها إعفاءات خاصة (عادةً لأنهم بحاجة إلى استخدام سيارتهم للعمل).

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وتُمنع السيارات في الشوارع بين الساعة 10 صباحًا و 7 مساءً بالتوقيت المحلي. ولجأت بعض الجمعيات المشاركة في هذا الحدث إلى تنظيم وجبات ضخمة على طول شوارع المدينة كطريقة لبعث الحركية في المدينة.

وتعد هذه المبادرة، طريقة لإعادة التفكير في عادات التنقل التي تتسبب مستويات عالية من التلوث بسبب الإنبعاثات الغازية للسيارات.