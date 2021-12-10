شاهد: مشروع جزائري للاستزراع السمكي من أجل أغراض علاجية

أطلق قِطاع الثروة السمكية البحرية والسمكية في مدينة ورقلة الجزائرية مشروعا للاستزراع السمكي لأغراض علاجية بهدف تقليص فاتورة استيراد الأدوية ودعم الدخل القومي.

ويشيد الأطباء باستزراع السمك الطبيب أو أسماك "الغارا روفا" لأغراضها العلاجية.

أبدى المسؤولون المحليون اهتمامًا خاصًا بزراعة أسماك "الغارا روفا" لأغراض علاجية خاصة ضد الأمراض الجلدية المستعصية مثل الأكزيما والصدفية.

وطالب نفس المسؤولين المستثمرين ومزارعى الأسماك باستثمار هذه الأنواع واستغلالها لتوسيع التجربة ورفع إنتاجها على مستوى الدولة.

يقول أحد المسؤولين: "عندما نتحدث عن الأسماك، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو استخدامها في الأكل، لكن هناك عدة أنواع من الأسماك المستخدمة للأغراض الطبية".

ويضيف قائلا: "هذا النوع من الأسماك يعالج الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية".

السمك الطبيب أو الغارا روفا أو أسماك الدكتور هي نوع من الأسماك الصغيرة الحجم تعيش في المياه العذبة، وتتغذى على الخلايا المتضررة والميتة من جسم الإنسان، وميزتها أنها لا تأكل الخلايا السليمة من الجلد وإنما الميتة منها فقط.