أبرشية إيطالية تعتذر بعد أخبر أسقفها الأطفال بأن "سانتا كلوز" غير موجود

اعتذرت أبرشية كاثوليكية رومانية في صقلية في إيطاليا بعيد ورود تقارير تشير إلى أن أسقفها أخبر الأطفال أن سانتا كلوز أو "بابا نويل" غير موجود. وفي منشور على موقع فيسبوك قالت أبرشية نوتو إن نية الأسقف أنطونيو ستاليانو لم تكن "تحطيم سحر عيد الميلاد للصغار".

وأعرب مدير الاتصالات في الأبرشية، أليساندرو باولينو، عن "حزنه" للإعلان، وقال إن الأسقف كان يحاول التفكير في المعنى الأكبر لعيد الميلاد "بدءًا من الشخصية التاريخية للقديس نيكولاس الذي وزع الهدايا على أفقر الناس".

ونقلت تقارير إخبارية إيطالية عن ستاليانو قوله خلال مهرجان ديني تمّ تنظيمه مؤخرا إن سانتا كلوز غير موجود وأن زيّه الأحمر ابتكرته شركة كوكا كولا للدعاية.

وأوضح أليساندرو باولينو قائلا: "يجب علينا بالتأكيد ألا نقضي على مخيلة الأطفال، ويجب أن نستخلص منها أمثلة جيدة وإيجابية مدى الحياة"، مشيرا إلى أن شخصية سانتا كلوز، تمثل الكرم والمحبة ويجب على الناس استخلاص دروس حول العطاء والمشاركة بدلا من التركيز على النزعة الاستهلاكية.

وفي الوقت الذي رحب فيه العديد من المؤمنين بمحاولة الأسقف ستاليانو للتركيز على البعد الكاثوليكي لعيد الميلاد، انتقد آخرون تدخله في التقاليد والاحتفالات العائلية وتخييب آمال الأطفال الذين "تعطلت" سنواتهم الأولى بسبب الوباء.

وجاء في تعليق لماري أفولا، "أنتم تؤكدون أنه عندما يتعلق الأمر بالعائلات والأطفال وتعليم الأسرة، لا تفهمون شيئًا". وفي ردّ لأحد يدعى باولينو جاء تعليق مصحوب باعتذار آخر: "أولياء الأمور الأعزاء، نحن آسفون جدًا لأننا أسأنا إلى حساسيتكم، فنحن ندرك جيدا دوركم التعليمي المهم والذي لا يمكن تعويضه"، "ومع ذلك، أكرر أن النوايا لم تكن تهدف إلى إخماد توقعات الصغار بشأن عيد الميلاد والتقاليد الجميلة التي ترافقه".