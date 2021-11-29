شاهد: بعد أن تلقى التطعيم ... "سانتا كلوز" يبدأ عمله في برلين قبل شهر من أعياد الميلاد

بدأت الاستعدادات في مختلف أنحاء العالم لاستقبال موسم أعياد الميلاد في 25 كانون الأول/ ديسمبر وسط مخاوف من إعادة انتشار فيروس كورونا الذي ألقى بظلاله على تحضيرات العيد وطقوس الاحتفال بهذه المناسبة خلال العام الماضي.

في ألمانيا، افتتحت مجموعة "سانتا كلوز"، الموسم الميلادي في "برلين سانتاز سنترل" بعد اجتياز الاختبار الخاص بفيروس كورونا.

وستقوم هذه المجموعة التي تلقت اللقاح المضاد لكوفيد بتقديم العروض المختلفة والمسلية التي خصصت بشكل أساسي لهذه المناسبة للأهالي والمدارس والشركات. ويتراوح سعر التذكرة الواحدة من 45 إلى 120 يورو.

وقال أندرياس بينسكي، وهو سانتا "بابا نويل" مشارك، "هذا العام هناك المزيد من الحجوزات. كان الأمر أكثر صعوبة خلال العام الماضي بسبب الوباء. إلا أن العديد من الأهالي تلقوا اللقاح خلال هذا العام، وكذلك جميع المشاركين من سانتا كلوز".

وأضاف أن "الطلب على الحجوزات يرتفع بسرعة خيالية. هذا العام هناك العديد من الحجوزات وربما لن نتمكن من تلبيتها جميعًا".

هذا وأدى الوباء مرة جديدة إلى إغلاق العديد من أسواق أعياد الميلاد في جميع أنحاء ألمانيا.

وأكدت ألمانيا، السبت، أول إصابتين على أراضيها بالسلالة الجديدة من كورونا "أوميكرون" تتعلقان بشخصين وصلا من جنوب إفريقيا إلى مطار ميونيخ (جنوب) على ما ذكرت السلطات المحلية.