جونسون يحذر من "موجة هائلة" قد تضرب المملكة المتحدة بسبب أوميكرون

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد من "موجة هائلة" تلوح في الأفق جراء المتحورة أوميكرون، وأعلن أن جرعات اللقاح المعززة ستكون في متناول من تجاوزا 18 عاما بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر.

وقال جونسون في خطاب متلفز أعقب رفع مستوى التحذير من كوفيد في أنحاء البلاد، إنه "ينبغي ألا يساور أحد أدنى شك: هناك موجة هائلة آتية جراء أوميكرون وأخشى أنه من الواضح الآن أن جرعتين من اللقاح لا تكفيان لتوفير مستوى المناعة الذي نحتاج اليه جميعا".

وتدارك "لكن النبأ السار هو أن علماءنا مقتنعون بأنه مع جرعة ثالثة، جرعة معززة، يمكننا جميعا زيادة مستوى المناعة لدينا".

ويراهن جونسون على الجرعة الثالثة لتجنب إغراق المستشفيات وإعاقة الاقتصاد، وأعلن أنها ستصبح متاحة لكل من تتجاوز أعمارهم 18 عامًا في إنجلترا قبل حلول العام الجديد.

ستعمل المناطق الأخرى في المملكة المتحدة (اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز) أيضا على تسريع برامج التطعيم الخاصة بها.

ولتحقيق أعلى مستوى تطعيم، سيتم رفع عدد مراكز التلقيح وتمديد ساعات عملها، إضافة إلى الاستعانة بالجيش وتدريب آلاف المتطوعين على منح التطعيم، وفق ما أوضح رئيس الوزراء المحافظ.

"التفشي كبير"

جاء إعلان جونسون بعيد رفع مستوى التحذير الوبائي من الثالث إلى الرابع، ما يعني أن "التفشي كبير وأن الضغط على الخدمات الصحية يتسع أو في طور الازدياد".

ورصدت المتحورة في المملكة المتحدة منذ ما يزيد قليلا على أسبوعين، وينتظر أن تصير المتحورة السائدة في غضون أيام، وفق الحكومة.

وقال المسؤولون الصحيون المعنيون، إن "العناصر الأولى تظهر أن أوميكرون تتفشى بسرعة أكبر من دلتا وأن المناعة اللقاحية ضد أعراض أوميكرون تقلصت".

ورغم أن خطورة المتحورة الجديدة لا تزال غير معروفة "وستكون أكثر وضوحا في الأسابيع المقبلة"، لاحظ المسؤولون أن هناك "سلفا" مصابين في المستشفيات بسبب أوميكرون ومن "المرجح" أن "يزداد عددهم سريعا".

والمملكة المتحدة متضررة بشكل كبير من الجائحة مع تسجيلها 146 ألف وفاة في الإجمال ونحو خمسين ألف اصابة جديدة يوميا.