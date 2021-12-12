رئاسة جنوب أفريقيا: إصابة الرئيس سيريل رامابوسا بفيروس كورونا

أعلنت الرئاسة في جنوب أفريقيا، أن الاختبارات أثبتت يوم الأحد إصابة الرئيس سيريل رامابوسا بفيروس كورونا، لكن الأعراض التي يعاني منها طفيفة.

وقالت الرئاسة "الرئيس بدأ يشعر بوعكة بعد مغادرة مراسم التأبين الرسمية لنائب الرئيس السابق إف.دبليو دي كليرك في كيب تاون في وقت سابق اليوم".

وأضافت "الرئيس، الذي حصل على تطعيم كامل، في عزلة ذاتية في كيب تاون وقد فوض جميع المسؤوليات إلى نائب الرئيس ديفيد مابوزا للأسبوع المقبل".

وتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5,300,591 شخصًا في العالم منذ كانون الأول/ديسمبر 2019، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الأحد عند الساعة 11,00 ت غ.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (797,179) تليها البرازيل بتسجيلها 616,744 وفاة، ثم الهند مع 475,434 وفاة والمكسيك مع 296,620 وفاة وروسيا مع 289,483 وفاة.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار ارتفاع معدل الوفيات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث من الحصيلة المعلنة رسمياً.