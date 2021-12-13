اصطدام سفينتي شحن في بحر البلطيق وعمليات الإنقاذ جارية‭ ‬

قالت مركز العمليات الدفاعية المشتركة في الدنمارك الإثنين إن سفينتي شحن اصطدمتا في بحر البلطيق بين جزيرة بورنهولم الدنماركية ومدينة إيستاد السويدية. وإحدى السفينتين دنماركية والأخرى بريطانية.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن السفينة الدنماركية انقلبت. وقال المركز إنه كان على متنها شخصان ولم يعرف مصيرهما بعد. وأضاف أن السفينة البريطانية لا تزال تعمل وطاقمها بخير.

وقع الحادث في المياه الإقليمية للسويد وتساعد الدنمرك السلطات السويدية في عملية الإنقاذ.

ونقلت وكالة الأنباء السويدية عن متحدث باسم خفر السواحل السويدي قوله إن إحدى السفينتين طولها 90 مترا والأخرى يبلغ طولها 55 مترا.