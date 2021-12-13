شاهد: بعد توقفه لمدة عامين.. المئات يرتدون زي "سانتا كلوز" بنيويورك للاحتفال بمهرجان "سانتاكون"

بعد أن ألغي مهرجان "سانتاكون" لعامين متتاليين بسبب فيروس كورونا، عاد الحدث السنوي الذي يجذب الآلاف من المواطنين إلى شوارع نيويورك.
وخرج المئات من سكان المدينة وهم يرتدون زي "سانتا كلوز" أو "بابا نويل" للاحتفال بهذه المناسبة التي ظهرت للمرة الأولى في "سان فرانسيسكو" عام 1994.
وتجمع السكان في حي مانهاتن قبل البد بمراسم الاحتفال، والدخول إلى الحانات والعمل على جمع المساعدات للجمعيات الخيرية.
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